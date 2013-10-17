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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:58
omb написав:klug
а москали причем?
Платіж уже у них, але за реквізитами з помилкою вони його не зарахують.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:50
MASolomko написав:
Решил я отправить где-то в 11 часов дня СЭП на свой счёт в Forward Bank. В 14-15 часов средства не поступили, решил проверить квитанцию и обнаружил ошибку в ИНН получателя, которую сделал из-за дефекта в мобильном приложении (пропущена одна цифра). Обратился в поддержку А-Банка, сформировали запрос на исправление реквизитов получателя — до сих пор тихо. А думал, что исправят быстро...
Тут это долго.
Сталкивался. Вернули на 4 банковский. А о уточнении перезвонить должны на след.рабочий.
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