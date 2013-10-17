RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1693169416951696

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:58

  omb написав:klug а москали причем?

Платіж уже у них, але за реквізитами з помилкою вони його не зарахують.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4691
З нами з: 18.08.14
Подякував: 203 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:50

  MASolomko написав:Решил я отправить где-то в 11 часов дня СЭП на свой счёт в Forward Bank. В 14-15 часов средства не поступили, решил проверить квитанцию и обнаружил ошибку в ИНН получателя, которую сделал из-за дефекта в мобильном приложении (пропущена одна цифра). Обратился в поддержку А-Банка, сформировали запрос на исправление реквизитов получателя — до сих пор тихо. А думал, что исправят быстро... :(

Тут это долго.
Сталкивался. Вернули на 4 банковский. А о уточнении перезвонить должны на след.рабочий.
anikola13
 
Повідомлень: 889
З нами з: 08.02.13
Подякував: 108 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1693169416951696
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, kostya77, ol_zy, Vorlon і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8890, 8891, 8892
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
88918 10463418
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 сер, 2020 00:05
Vorlon
ОКСІ БАНК 1 ... 71, 72, 73
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
728 100852
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 23:49
Alien
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4246, 4247, 4248
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42476 5152967
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 22:58
MASolomko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88919)
29.08.2020 00:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.