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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1693169416951696

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:58

  omb написав:klug а москали причем?

Платіж уже у них, але за реквізитами з помилкою вони його не зарахують.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4694
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:50

  MASolomko написав:Решил я отправить где-то в 11 часов дня СЭП на свой счёт в Forward Bank. В 14-15 часов средства не поступили, решил проверить квитанцию и обнаружил ошибку в ИНН получателя, которую сделал из-за дефекта в мобильном приложении (пропущена одна цифра). Обратился в поддержку А-Банка, сформировали запрос на исправление реквизитов получателя — до сих пор тихо. А думал, что исправят быстро... :(

Тут это долго.
Сталкивался. Вернули на 4 банковский. А о уточнении перезвонить должны на след.рабочий.
anikola13
 
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Подякував: 108 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 15:17

Банк відкриває нові відделення
враховуючи який зараз час і тд...

https://www.facebook.com/abank.dp.ua/vi ... 243772560/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 9388
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Подякував: 200 раз.
Подякували: 626 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 15:26

  greenozon написав:Банк відкриває нові відделення
враховуючи який зараз час і тд...

https://www.facebook.com/abank.dp.ua/vi ... 243772560/


Час такий, що ломбарди потрібні як ніколи.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8894
З нами з: 16.11.11
Подякував: 662 раз.
Подякували: 1311 раз.
 
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greenozon

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