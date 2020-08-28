MASolomko написав:Решил я отправить где-то в 11 часов дня СЭП на свой счёт в Forward Bank. В 14-15 часов средства не поступили, решил проверить квитанцию и обнаружил ошибку в ИНН получателя, которую сделал из-за дефекта в мобильном приложении (пропущена одна цифра). Обратился в поддержку А-Банка, сформировали запрос на исправление реквизитов получателя — до сих пор тихо. А думал, что исправят быстро...
Тут это долго. Сталкивался. Вернули на 4 банковский. А о уточнении перезвонить должны на след.рабочий.