Платіж уже у них, але за реквізитами з помилкою вони його не зарахують.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:58
Платіж уже у них, але за реквізитами з помилкою вони його не зарахують.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:50
Тут это долго.
Сталкивался. Вернули на 4 банковский. А о уточнении перезвонить должны на след.рабочий.
Додано: Суб 29 сер, 2020 15:17
Банк відкриває нові відделення
враховуючи який зараз час і тд...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 29 сер, 2020 15:26
Час такий, що ломбарди потрібні як ніколи.
Додано: Нед 30 сер, 2020 19:34
Счастье привалило !...
Нещодавно Тася долила трішки ліміту ( на моє прохання) і того ж дня ввечері А-банк (вже без мого прохання)( і додаткове питання - чи співпадіння це?) за "ви лояльний клієнт..." відвантажив мені ліміт у 100 тис. Ось сиджу і думаю, що мені з цим щастям робити... З такою додатковим неочікуваним кред.навантаженням ( ще додати близько 50 тис.в інших банках), можуть виникнути проблеми з отриманням кредитних карток в деяких інших бьанках, до яких я ще приглядаюся, а якщо відмовитися від такого великого ліміту в а-банці, то це начебто теж не зовсім гуд, бо не люблять банки коли зайвий раз клієнти повзунки кред.ліміту дьоргають...
Додано: Нед 30 сер, 2020 19:40
Re: А-Банк
Да поставьте, сколько нужно. В А-Банке я cам поставил 0, когда стали давать мизерный кешбэк за кредитные. С тех пор раза 2-3 предлагали 100к, но мне не нужно, поэтому так и стоит 0.
Додано: Нед 30 сер, 2020 19:42
Это если успеет в кредитные бюро эта информация уйти. А-Банк раз в месяц в бюро отправляет. Даже по картам с нулевым лимитом. Поэтому чем раньше вернёте к тому, что было - тем больше вероятность что никто ничего не заметит.
Когда мне с нуля насыпали 20 тысяч - я в течение пары часов вернул в 0. И ни в какие бюро информация о повышении не пошла. А значит и влияния на рейтинг не было.
Додано: Нед 30 сер, 2020 19:43
1finanсier, в основном влияют "использованные лимиты", и то, если банки своевременно их подают.
Сами по себе размеры лимитов, если они не использованы, - имеют очень маленькое влияние (практически никакое). Хотя, вполне возможно, конкуренты могут попробовать и переманить, видя, что "коллеги по банковскому цеху" доверяют
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 30 сер, 2020 22:06
загалом в коронакризу було багато закриттів, скорочень, звільнень і тд і тп
Закриття збиткових або малоприбуткових відділень: за даними НБУ, у другому кварталі були прикриті 334 банківських відділення.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 30 сер, 2020 22:28
это вы про отделения банков. а у а-банки отделения с ломбардом совмещены
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