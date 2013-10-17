RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1694169516961697>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:58

  omb написав:klug а москали причем?

Платіж уже у них, але за реквізитами з помилкою вони його не зарахують.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4695
З нами з: 18.08.14
Подякував: 203 раз.
Подякували: 573 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:50

  MASolomko написав:Решил я отправить где-то в 11 часов дня СЭП на свой счёт в Forward Bank. В 14-15 часов средства не поступили, решил проверить квитанцию и обнаружил ошибку в ИНН получателя, которую сделал из-за дефекта в мобильном приложении (пропущена одна цифра). Обратился в поддержку А-Банка, сформировали запрос на исправление реквизитов получателя — до сих пор тихо. А думал, что исправят быстро... :(

Тут это долго.
Сталкивался. Вернули на 4 банковский. А о уточнении перезвонить должны на след.рабочий.
anikola13
 
Повідомлень: 889
З нами з: 08.02.13
Подякував: 108 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 15:17

Банк відкриває нові відделення
враховуючи який зараз час і тд...

https://www.facebook.com/abank.dp.ua/vi ... 243772560/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9396
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 15:26

  greenozon написав:Банк відкриває нові відделення
враховуючи який зараз час і тд...

https://www.facebook.com/abank.dp.ua/vi ... 243772560/


Час такий, що ломбарди потрібні як ніколи.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8894
З нами з: 16.11.11
Подякував: 662 раз.
Подякували: 1311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 19:34

Счастье привалило !...

Нещодавно Тася долила трішки ліміту ( на моє прохання) і того ж дня ввечері А-банк (вже без мого прохання)( і додаткове питання - чи співпадіння це?) за "ви лояльний клієнт..." відвантажив мені ліміт у 100 тис. Ось сиджу і думаю, що мені з цим щастям робити... З такою додатковим неочікуваним кред.навантаженням ( ще додати близько 50 тис.в інших банках), можуть виникнути проблеми з отриманням кредитних карток в деяких інших бьанках, до яких я ще приглядаюся, а якщо відмовитися від такого великого ліміту в а-банці, то це начебто теж не зовсім гуд, бо не люблять банки коли зайвий раз клієнти повзунки кред.ліміту дьоргають...
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 163
З нами з: 02.09.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 19:40

Re: А-Банк

  1finanсier написав:Ось сиджу і думаю, що мені з цим щастям робити...

Да поставьте, сколько нужно. В А-Банке я cам поставил 0, когда стали давать мизерный кешбэк за кредитные. С тех пор раза 2-3 предлагали 100к, но мне не нужно, поэтому так и стоит 0.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1408
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 19:42

  1finanсier написав:а якщо відмовитися від такого великого ліміту в а-банці, то це начебто теж не зовсім гуд, бо не люблять банки коли зайвий раз клієнти повзунки кред.ліміту дьоргають...

Это если успеет в кредитные бюро эта информация уйти. А-Банк раз в месяц в бюро отправляет. Даже по картам с нулевым лимитом. Поэтому чем раньше вернёте к тому, что было - тем больше вероятность что никто ничего не заметит.

Когда мне с нуля насыпали 20 тысяч - я в течение пары часов вернул в 0. И ни в какие бюро информация о повышении не пошла. А значит и влияния на рейтинг не было.
Vorlon
 
Повідомлень: 8945
З нами з: 14.06.13
Подякував: 437 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 19:43

1finanсier, в основном влияют "использованные лимиты", и то, если банки своевременно их подают.
Сами по себе размеры лимитов, если они не использованы, - имеют очень маленькое влияние (практически никакое). Хотя, вполне возможно, конкуренты могут попробовать и переманить, видя, что "коллеги по банковскому цеху" доверяют
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12381
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7108 раз.
Подякували: 3267 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 22:06

  WachtAmRhein написав:
  greenozon написав:Банк відкриває нові відделення
враховуючи який зараз час і тд...

https://www.facebook.com/abank.dp.ua/vi ... 243772560/


Час такий, що ломбарди потрібні як ніколи.


загалом в коронакризу було багато закриттів, скорочень, звільнень і тд і тп

Закриття збиткових або малоприбуткових відділень: за даними НБУ, у другому кварталі були прикриті 334 банківських відділення.
https://minfin.com.ua/ua/2020/08/26/50966152/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9396
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 22:28

  greenozon написав:
загалом в коронакризу було багато закриттів, скорочень, звільнень і тд і тп

Закриття збиткових або малоприбуткових відділень: за даними НБУ, у другому кварталі були прикриті 334 банківських відділення.
https://minfin.com.ua/ua/2020/08/26/50966152/


это вы про отделения банков. а у а-банки отделения с ломбардом совмещены ;)
makor06
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1255
З нами з: 21.05.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1694169516961697>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, Koticoff, miltador і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4250, 4251, 4252
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42511 5157358
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 сер, 2020 22:52
stryzhko
Альфа-Банк 1 ... 8895, 8896, 8897
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
88964 10469466
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 сер, 2020 22:07
clientage
ОКСІ БАНК 1 ... 73, 74, 75
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
742 102256
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 сер, 2020 20:15
rollo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16961)
30.08.2020 23:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.