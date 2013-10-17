це конгеніальне рішення, інші банки про таке не додумались!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 сер, 2020 23:01
Re: А-Банк
це конгеніальне рішення, інші банки про таке не додумались!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 30 сер, 2020 23:30
Re: А-Банк
субаренда , у нас ТАСстрахование и Приватбанк в одном здании. ПРиват на первом этаже арендует - как и положено. Теж дурничка.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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