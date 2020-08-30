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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1694169516961697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 23:01

Re: А-Банк

  makor06 написав:а у а-банки отделения с ломбардом совмещены


це конгеніальне рішення, інші банки про таке не додумались!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 23:30

Re: А-Банк

  greenozon написав:це конгеніальне рішення, інші банки про таке не додумались!
субаренда , у нас ТАСстрахование и Приватбанк в одном здании. ПРиват на первом этаже арендует - как и положено. Теж дурничка.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 06:48

ingtrans, Vorlon, Вкладчик1234, дякую.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:24

Re: А-Банк

  MASolomko написав:Решил я отправить где-то в 11 часов дня СЭП на свой счёт в Forward Bank. В 14-15 часов средства не поступили, решил проверить квитанцию и обнаружил ошибку в ИНН получателя, которую сделал из-за дефекта в мобильном приложении (пропущена одна цифра). Обратился в поддержку А-Банка, сформировали запрос на исправление реквизитов получателя...
Представитель банка связался со мной сегодня в ~9:30 и через 2 часа деньги зашли на счёт в Forward.

Если взять пример Конкорда, то там в выписке по карте виден запрос на уточнение реквизитов, но их поддержка мне не предлагала их исправить.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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