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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1694169516961697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 23:01

Re: А-Банк

  makor06 написав:а у а-банки отделения с ломбардом совмещены


це конгеніальне рішення, інші банки про таке не додумались!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 23:30

Re: А-Банк

  greenozon написав:це конгеніальне рішення, інші банки про таке не додумались!
субаренда , у нас ТАСстрахование и Приватбанк в одном здании. ПРиват на первом этаже арендует - как и положено. Теж дурничка.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 06:48

ingtrans, Vorlon, Вкладчик1234, дякую.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:24

Re: А-Банк

  MASolomko написав:Решил я отправить где-то в 11 часов дня СЭП на свой счёт в Forward Bank. В 14-15 часов средства не поступили, решил проверить квитанцию и обнаружил ошибку в ИНН получателя, которую сделал из-за дефекта в мобильном приложении (пропущена одна цифра). Обратился в поддержку А-Банка, сформировали запрос на исправление реквизитов получателя...
Представитель банка связался со мной сегодня в ~9:30 и через 2 часа деньги зашли на счёт в Forward.

Если взять пример Конкорда, то там в выписке по карте виден запрос на уточнение реквизитов, но их поддержка мне не предлагала их исправить.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:46

Из фб кешбек сентябрь:
20% - Тварини
10% - Книги
4% - Краса
3% - Кафе та ресторани
3% - Одяг та взуття
2% - Продукти
Партнерський кешбек:
15% -EnglishDom
3% - ToplyvoUA
3% - Glusco
3% - Твоя шина
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:54

Очередной полочный месяц.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:09

Эт ужасно
Мож открыть торговлю консервами со скидкой 10% от ZOOcomplex :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:30

Re: А-Банк

  clientage написав:Мож открыть торговлю консервами со скидкой 10% от ZOOcomplex

Однозначно, особенно учитывая, что они соревнуются с monobank, у кого чаще животные 20%. :)
Мне животные как бы и неплохо, есть на кого тратить, но не в таких объемах.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:41

  Vorlon написав:Очередной полочный месяц.
ну близко к тому, животные 20% только привлекают
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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