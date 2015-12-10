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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 сер, 2020 23:01
makor06 написав:
а у а-банки отделения с ломбардом совмещены
це конгеніальне рішення, інші банки про таке не додумались!
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greenozon
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Додано: Нед 30 сер, 2020 23:30
greenozon написав:
це конгеніальне рішення, інші банки про таке не додумались!
субаренда , у нас ТАСстрахование и Приватбанк в одном здании. ПРиват на первом этаже арендует - как и положено. Теж дурничка.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Додано: Пон 31 сер, 2020 06:48
ingtrans, Vorlon, Вкладчик1234, дякую.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 11:24
MASolomko написав:
Решил я отправить где-то в 11 часов дня СЭП на свой счёт в Forward Bank. В 14-15 часов средства не поступили, решил проверить квитанцию и обнаружил ошибку в ИНН получателя, которую сделал из-за дефекта в мобильном приложении (пропущена одна цифра). Обратился в поддержку А-Банка, сформировали запрос на исправление реквизитов получателя...
Представитель банка связался со мной сегодня в ~9:30 и через 2 часа деньги зашли на счёт в Forward.
Если взять пример Конкорда, то там в выписке по карте виден запрос на уточнение реквизитов, но их поддержка мне не предлагала их исправить.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: Пон 31 сер, 2020 15:46
Из фб кешбек сентябрь:
20% - Тварини
10% - Книги
4% - Краса
3% - Кафе та ресторани
3% - Одяг та взуття
2% - Продукти
Партнерський кешбек:
15% -EnglishDom
3% - ToplyvoUA
3% - Glusco
3% - Твоя шина
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Пон 31 сер, 2020 15:54
Очередной полочный месяц.
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Vorlon
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:09
Эт ужасно
Мож открыть торговлю консервами со скидкой 10% от ZOOcomplex
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Пон 31 сер, 2020 16:30
clientage написав:
Мож открыть торговлю консервами со скидкой 10% от ZOOcomplex
Однозначно, особенно учитывая, что они соревнуются с monobank, у кого чаще животные 20%.
Мне животные как бы и неплохо, есть на кого тратить, но не в таких объемах.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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ingtrans
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:41
Vorlon написав:
Очередной полочный месяц.
ну близко к тому, животные 20% только привлекают
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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