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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1695169616971698

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:10

  MASolomko написав:С завтрашнего дня отменяются комиссии за пополнение мобильного и P2P-перевод на карту другого банка через АБанк24.

Фантастика. Становится в один ряд с моно, спортом, пумбом
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:11

Re: А-Банк

  MASolomko написав:С завтрашнего дня отменяются комиссии за пополнение мобильного и P2P-перевод на карту другого банка через АБанк24.


крутий поворот подій!

по депошкам там часом нема плану на разворот :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:11

MASolomko
А что там ещё улучшать? :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:14

Re: А-Банк

Vorlon, неизвестно. Держат интригу до октября :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:18

  Vorlon написав:MASolomko
А что там ещё улучшать? :?

Перевернуть повышенный КБ с дебетных на кредитные :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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