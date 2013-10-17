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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:10
MASolomko написав:
С завтрашнего дня отменяются комиссии за пополнение мобильного и P2P-перевод на карту другого банка через АБанк24.
Фантастика. Становится в один ряд с моно, спортом, пумбом
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:11
MASolomko написав:
С завтрашнего дня отменяются комиссии за пополнение мобильного и P2P-перевод на карту другого банка через АБанк24.
крутий поворот подій!
по депошкам там часом нема плану на разворот
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:11
MASolomko
А что там ещё улучшать?
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:14
Vorlon, неизвестно. Держат интригу до октября
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:18
Vorlon написав:MASolomko
А что там ещё улучшать?
Перевернуть повышенный КБ с дебетных на кредитные
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:22
... чистыми, каждому
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:24
Трансфер бонус 1%!
PS взимку вже була така акція - клас!
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greenozon
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:38
Vorlon написав:
А что там ещё улучшать?
Пора розстрочки під 0.01% на 12 місяців запускати
Бо в Алли вже кредлім майже вибраний і ліміт нових кредиток вичерпаний((
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:48
greenozon написав:
Трансфер бонус 1%!
PS взимку вже була така акція - клас!
Это про что?
Кешбечные карты!
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omb
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