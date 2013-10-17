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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:49
greenozon написав:
Трансфер бонус 1%!
Серьёзно? 10,5+1=11,5 и вас это устроит?
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Додано: Пон 31 сер, 2020 23:02
omb написав:
Из фб кешбек сентябрь:
20% - Тварини
10% - Книги
4% - Краса
3% - Кафе та ресторани
3% - Одяг та взуття
2% - Продукти
та ё.....
точнісенькі тварини!
Медицины/аптек не будет вообще? точно?
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Додано: Пон 31 сер, 2020 23:26
ukrprom2014 написав: MASolomko написав:
за пополнение мобильного
За пополнение мобильного другие откат 5% дают
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