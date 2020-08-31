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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1696169716981699

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:49

  greenozon написав:Трансфер бонус 1%!

Серьёзно? 10,5+1=11,5 и вас это устроит?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:02

  omb написав:Из фб кешбек сентябрь:
20% - Тварини
10% - Книги
4% - Краса
3% - Кафе та ресторани
3% - Одяг та взуття
2% - Продукти
та ё.....
точнісенькі тварини!
Медицины/Аптек не будет... Зря карту пополнял.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 01 вер, 2020 00:41, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:26

  ukrprom2014 написав:
  MASolomko написав:за пополнение мобильного

За пополнение мобильного другие откат 5% дают :)

Кто?
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 00:23

  Bosstone написав:
  MASolomko написав:С завтрашнего дня отменяются комиссии за пополнение мобильного и P2P-перевод на карту другого банка через АБанк24.

Фантастика. Становится в один ряд с моно, спортом, пумбом

Я б так не радів. Серце завмирає при кожній операції у цьому глюкалі. У кращому випадку це запасний варіант для запасного варіанту.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 00:57

  Vorlon написав:
  greenozon написав:Трансфер бонус 1%!

Серьёзно? 10,5+1=11,5 и вас это устроит?


файл досі живий...

https://a-bank.com.ua/static/transfer-bonus-ua.pdf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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