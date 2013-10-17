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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1696169716981699

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:49

  greenozon написав:Трансфер бонус 1%!

Серьёзно? 10,5+1=11,5 и вас это устроит?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:02

  omb написав:Из фб кешбек сентябрь:
20% - Тварини
10% - Книги
4% - Краса
3% - Кафе та ресторани
3% - Одяг та взуття
2% - Продукти
та ё.....
точнісенькі тварини!
Медицины/Аптек не будет... Зря карту пополнял.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 01 вер, 2020 00:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:26

  ukrprom2014 написав:
  MASolomko написав:за пополнение мобильного

За пополнение мобильного другие откат 5% дают :)

Кто?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 00:23

  Bosstone написав:
  MASolomko написав:С завтрашнего дня отменяются комиссии за пополнение мобильного и P2P-перевод на карту другого банка через АБанк24.

Фантастика. Становится в один ряд с моно, спортом, пумбом

Я б так не радів. Серце завмирає при кожній операції у цьому глюкалі. У кращому випадку це запасний варіант для запасного варіанту.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 00:57

  Vorlon написав:
  greenozon написав:Трансфер бонус 1%!

Серьёзно? 10,5+1=11,5 и вас это устроит?


файл досі живий...

https://a-bank.com.ua/static/transfer-bonus-ua.pdf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 03:14

  MASolomko написав:С завтрашнего дня отменяются комиссии за пополнение мобильного и P2P-перевод на карту другого банка через АБанк24.


А це як зрозуміти?
При зарахуванні коштів на картку А-Банку стягується карткова комісія, з якою можна ознайомитися в розділі 2.1 Картки
ricardo
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 05:52

  andreyiskra написав:
  ukrprom2014 написав:
  MASolomko написав:за пополнение мобильного

За пополнение мобильного другие откат 5% дают :)

Кто?


Ідея кб-онлайн 5% грязними.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 07:05

  andreyiskra написав:
  ukrprom2014 написав:
  MASolomko написав:за пополнение мобильного

За пополнение мобильного другие откат 5% дают :)

Кто?


New Card от Укрсиббанка - причем 5% "чистыми"!
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:06

  flysoulfly написав:Медицины/Аптек не будет... Зря карту пополнял.
Ну так сэпом можно всегда забрать :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Подякували: 144 раз.
 
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