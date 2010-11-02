Коллеги, проскакивала новость про "манисенд без комиссии с карт абанка с 1 сентября". Это тянуть или толкать?
Кто-то уже проверял? А то в первый день могут быть сюрпризы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 10:44
Коллеги, проскакивала новость про "манисенд без комиссии с карт абанка с 1 сентября". Это тянуть или толкать?
Кто-то уже проверял? А то в первый день могут быть сюрпризы
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:11
Re: А-Банк
Р2Р на моно с уни абанка с помощью А24 сегодня кидал. Без комиса
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