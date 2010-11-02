Додано: Вів 01 вер, 2020 10:44

Коллеги, проскакивала новость про "манисенд без комиссии с карт абанка с 1 сентября". Это тянуть или толкать?

Кто-то уже проверял? А то в первый день могут быть сюрпризы

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ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте