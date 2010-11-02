RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1697169816991700

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:44

Коллеги, проскакивала новость про "манисенд без комиссии с карт абанка с 1 сентября". Это тянуть или толкать?
Кто-то уже проверял? А то в первый день могут быть сюрпризы
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12397
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7110 раз.
Подякували: 3270 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:46

Вкладчик1234

Я так понял, что это на пихалку через А 24.
Amid
 
Повідомлень: 1349
З нами з: 12.06.08
Подякував: 163 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:11

Re: А-Банк

Р2Р на моно с уни абанка с помощью А24 сегодня кидал. Без комиса
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 401
З нами з: 11.06.15
Подякував: 716 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1697169816991700
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, la9, MASolomko, vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 72, 73, 74
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
737 103025
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 вер, 2020 12:04
Andrew75
Альфа-Банк 1 ... 8899, 8900, 8901
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89005 10474785
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 вер, 2020 11:50
Vorlon
Банк Глобус 1 ... 703, 704, 705
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
7046 921935
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 вер, 2020 11:31
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89006)
01.09.2020 11:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.