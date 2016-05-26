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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1697169816991700

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:44

Коллеги, проскакивала новость про "манисенд без комиссии с карт абанка с 1 сентября". Это тянуть или толкать?
Кто-то уже проверял? А то в первый день могут быть сюрпризы
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:46

Вкладчик1234

Я так понял, что это на пихалку через А 24.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:11

Re: А-Банк

Р2Р на моно с уни абанка с помощью А24 сегодня кидал. Без комиса
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:38

Зелену можна якось без коміса поповнити з Універсалки Привата? Враховуючи платний СЕП останнього.
andresBeck
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:40

Re: А-Банк

andresBeck, в тумбі Привата. Тільки замість готівки обрати сплатити карткою.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:46

  andresBeck написав:Зелену можна якось без коміса поповнити з Універсалки Привата? Враховуючи платний СЕП останнього.

за 3грн
в П24 => Мої платежі/Створити... А-Банк и вводите рек-ты карты
Пока там 3грн комисс рисует, даж на 100К 8)
А за сторонний р2р #зеленелайно давно уже 0.5% с любой карты берет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:55

Если я хочу завести карту А-банк ради кэшбека, есть ли какие-то нюансы по сравнению с Моно?
Adast
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:57

  Adast написав:Если я хочу завести карту А-банк ради кэшбека, есть ли какие-то нюансы по сравнению с Моно?

Нее, никаких ньансов. Так же как и Мони -- если хочете, то заводите :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:59

Re: А-Банк

  Adast написав:Если я хочу завести карту А-банк ради кэшбека, есть ли какие-то нюансы по сравнению с Моно?


Из практики заметил только один нюанс - некорректная обработка операций с предавторизацией, если сумма заблокированных средств отличается от списанных (например, при заправке автомобиля через АмикПей). В этом случае КБ не начисляется. Правда вопрос решается через горячку, но не быстро... и не с первого раза.

А так юзаю и зелёнку и моню - очень похожи.
Amid
 
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