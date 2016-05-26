Коллеги, проскакивала новость про "манисенд без комиссии с карт абанка с 1 сентября". Это тянуть или толкать?
Кто-то уже проверял? А то в первый день могут быть сюрпризы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 10:44
Коллеги, проскакивала новость про "манисенд без комиссии с карт абанка с 1 сентября". Это тянуть или толкать?
Кто-то уже проверял? А то в первый день могут быть сюрпризы
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:11
Re: А-Банк
Р2Р на моно с уни абанка с помощью А24 сегодня кидал. Без комиса
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:38
Зелену можна якось без коміса поповнити з Універсалки Привата? Враховуючи платний СЕП останнього.
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:40
Re: А-Банк
andresBeck, в тумбі Привата. Тільки замість готівки обрати сплатити карткою.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:46
за 3грн
в П24 => Мої платежі/Створити... А-Банк и вводите рек-ты карты
Пока там 3грн комисс рисует, даж на 100К
А за сторонний р2р #зеленелайно давно уже 0.5% с любой карты берет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:55
Если я хочу завести карту А-банк ради кэшбека, есть ли какие-то нюансы по сравнению с Моно?
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:57
Нее, никаких ньансов. Так же как и Мони -- если хочете, то заводите
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:59
Re: А-Банк
Из практики заметил только один нюанс - некорректная обработка операций с предавторизацией, если сумма заблокированных средств отличается от списанных (например, при заправке автомобиля через АмикПей). В этом случае КБ не начисляется. Правда вопрос решается через горячку, но не быстро... и не с первого раза.
А так юзаю и зелёнку и моню - очень похожи.
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