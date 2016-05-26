|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:49
clientage написав: andresBeck написав:
Зелену можна якось без коміса поповнити з Універсалки Привата? Враховуючи платний СЕП останнього.
за 3грн
в П24 => Мої платежі/Створити... А-Банк и вводите рек-ты карты
Пока там 3грн комисс рисует, даж на 100К
А за сторонний р2р #зеленелайно давно уже 0.5% с любой карты берет
Вже начебто кінець цій лафі. Загляніть на гілку привату
Востаннє редагувалось 1finanсier
в Вів 01 вер, 2020 17:04, всього редагувалось 1 раз.
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 169
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:53
А почему никто не пишет, что с 1.09. на остаток своих средств на "Зеленой" процент увеличили с 5 до 7%?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4063
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 610 раз.
- Подякували: 2272 раз.
-
- Профіль
-
4
4
Додано: Вів 01 вер, 2020 17:51
Искатель
ну потому что, все что ниже 12% не особо интересно
, ну или на крайняк 9%
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1965
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|42608
|5164099
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18530
|2602566
|
|
|457
|67390
|
|