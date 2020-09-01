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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1698169917001701

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:49

  clientage написав:
  andresBeck написав:Зелену можна якось без коміса поповнити з Універсалки Привата? Враховуючи платний СЕП останнього.

за 3грн
в П24 => Мої платежі/Створити... А-Банк и вводите рек-ты карты
Пока там 3грн комисс рисует, даж на 100К 8)
А за сторонний р2р #зеленелайно давно уже 0.5% с любой карты берет

Вже начебто кінець цій лафі. Загляніть на гілку привату
Востаннє редагувалось 1finanсier в Вів 01 вер, 2020 17:04, всього редагувалось 1 раз.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:53

А почему никто не пишет, что с 1.09. на остаток своих средств на "Зеленой" процент увеличили с 5 до 7%?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:51

Искатель ну потому что, все что ниже 12% не особо интересно :), ну или на крайняк 9%
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 18:37

  omb написав:Искатель ну потому что, все что ниже 12% не особо интересно :), ну или на крайняк 9%

:) Не Форвардом единым... Я лично КоКо кредитку использую по назначению :)
А на дебетке... 15к лежит.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:18

Искатель 9% альфа на пакете
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:23

12% на залишок - картки Форварда (коко)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:42

Re: А-Банк

"12% в форварде" - это значит повышенным к/б за кредитные не пользуетесь?
Или как?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:47

Re: А-Банк

Alpha1251 написав:"12% в форварде" - это значит повышенным к/б за кредитные не пользуетесь?
Или как?
Не всім дають кредитний ліміт
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:24

  Alpha1251 написав:"12% в форварде" - это значит повышенным к/б за кредитные не пользуетесь?
Или как?
можно гонять деньги перед покупкой в другой банк) все зависит от сумм и %
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:29

Re: А-Банк

omb написав:можно гонять деньги перед покупкой в другой банк) все зависит от сумм и %


Имхо, можно и на сбер счёт в том же банке.
Только, думаю, возбудятся, если каждый день туда - сюда гонять
Alpha1251
 
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