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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:49
clientage написав: andresBeck написав:
Зелену можна якось без коміса поповнити з Універсалки Привата? Враховуючи платний СЕП останнього.
за 3грн
в П24 => Мої платежі/Створити... А-Банк и вводите рек-ты карты
Пока там 3грн комисс рисует, даж на 100К
А за сторонний р2р #зеленелайно давно уже 0.5% с любой карты берет
Вже начебто кінець цій лафі. Загляніть на гілку привату
Востаннє редагувалось 1finanсier
в Вів 01 вер, 2020 17:04, всього редагувалось 1 раз.
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1finanсier
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Додано: Вів 01 вер, 2020 16:53
А почему никто не пишет, что с 1.09. на остаток своих средств на "Зеленой" процент увеличили с 5 до 7%?
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Искатель
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Додано: Вів 01 вер, 2020 17:51
Искатель
ну потому что, все что ниже 12% не особо интересно
, ну или на крайняк 9%
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 01 вер, 2020 18:37
omb написав:Искатель
ну потому что, все что ниже 12% не особо интересно
, ну или на крайняк 9%
Не Форвардом единым... Я лично КоКо кредитку использую по назначению
А на дебетке... 15к лежит.
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Искатель
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Додано: Вів 01 вер, 2020 21:18
Искатель 9% альфа на пакете
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 01 вер, 2020 21:23
12% на залишок - картки Форварда (коко)
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greenozon
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Додано: Вів 01 вер, 2020 21:42
"12% в форварде" - это значит повышенным к/б за кредитные не пользуетесь?
Или как?
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Alpha1251
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Додано: Вів 01 вер, 2020 21:47
Alpha1251 написав:"12% в форварде" - это значит повышенным к/б за кредитные не пользуетесь?
Или как?
Не всім дають кредитний ліміт
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Rimlyanin1
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Додано: Вів 01 вер, 2020 22:24
Alpha1251 написав:
"12% в форварде" - это значит повышенным к/б за кредитные не пользуетесь?
Или как?
можно гонять деньги перед покупкой в другой банк) все зависит от сумм и %
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 01 вер, 2020 22:29
omb написав:можно гонять деньги перед покупкой в другой банк) все зависит от сумм и %
Имхо, можно и на сбер счёт в том же банке.
Только, думаю, возбудятся, если каждый день туда - сюда гонять
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Alpha1251
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