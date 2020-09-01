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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 02:27
clientage написав: andresBeck написав:
Зелену можна якось без коміса поповнити з Універсалки Привата? Враховуючи платний СЕП останнього.
за 3грн
в П24 => Мої платежі/Створити... А-Банк и вводите рек-ты карты
Пока там 3грн комисс рисует, даж на 100К
А за сторонний р2р #зеленелайно давно уже 0.5% с любой карты берет
Так это за 3 грн. А вопрос стоял за БИплятно.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 02:38
Искатель написав:
А почему никто не пишет, что с 1.09. на остаток своих средств на "Зеленой" процент увеличили с 5 до 7%?
А где такое видно? На входе в а24 рисует 5%.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 07:09
Дядя Дима написав: Искатель написав:
А почему никто не пишет, что с 1.09. на остаток своих средств на "Зеленой" процент увеличили с 5 до 7%?
А где такое видно? На входе в а24 рисует 5%.
Да там 5%, все верно.
Поэтому никто и не пишет про 7)
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