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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1699170017011702

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
43
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 02:27

  clientage написав:
  andresBeck написав:Зелену можна якось без коміса поповнити з Універсалки Привата? Враховуючи платний СЕП останнього.

за 3грн
в П24 => Мої платежі/Створити... А-Банк и вводите рек-ты карты
Пока там 3грн комисс рисует, даж на 100К 8)
А за сторонний р2р #зеленелайно давно уже 0.5% с любой карты берет
Так это за 3 грн. А вопрос стоял за БИплятно.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 02:38

  Искатель написав:А почему никто не пишет, что с 1.09. на остаток своих средств на "Зеленой" процент увеличили с 5 до 7%?
А где такое видно? На входе в а24 рисует 5%.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 07:09

  Дядя Дима написав:
  Искатель написав:А почему никто не пишет, что с 1.09. на остаток своих средств на "Зеленой" процент увеличили с 5 до 7%?
А где такое видно? На входе в а24 рисует 5%.

Да там 5%, все верно.
Поэтому никто и не пишет про 7)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:41

А подскажите ещё, в зеленой приватовской тумбе карты этого банка ещё без комиссии пополняются?
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M-Audio
Уни без комисии
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:55

У них сайт какой-то неинтуитивный, не могу полные тарифы нигде найти.
1. Есть ли плата за смс информирование?
2. Где можно увидеть тарифы виртуальной валютной карты?
Я так понимаю что если тянуть через p2p чужой картой, то А-банк влупит комиссию?
Adast
 
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