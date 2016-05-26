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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1700170117021703>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
43
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 02:27

  clientage написав:
  andresBeck написав:Зелену можна якось без коміса поповнити з Універсалки Привата? Враховуючи платний СЕП останнього.

за 3грн
в П24 => Мої платежі/Створити... А-Банк и вводите рек-ты карты
Пока там 3грн комисс рисует, даж на 100К 8)
А за сторонний р2р #зеленелайно давно уже 0.5% с любой карты берет
Так это за 3 грн. А вопрос стоял за БИплятно.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 02:38

  Искатель написав:А почему никто не пишет, что с 1.09. на остаток своих средств на "Зеленой" процент увеличили с 5 до 7%?
А где такое видно? На входе в а24 рисует 5%.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 07:09

  Дядя Дима написав:
  Искатель написав:А почему никто не пишет, что с 1.09. на остаток своих средств на "Зеленой" процент увеличили с 5 до 7%?
А где такое видно? На входе в а24 рисует 5%.

Да там 5%, все верно.
Поэтому никто и не пишет про 7)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:41

А подскажите ещё, в зеленой приватовской тумбе карты этого банка ещё без комиссии пополняются?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:47

M-Audio
Уни без комисии
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:55

У них сайт какой-то неинтуитивный, не могу полные тарифы нигде найти.
1. Есть ли плата за смс информирование?
2. Где можно увидеть тарифы виртуальной валютной карты?
Я так понимаю что если тянуть через p2p чужой картой, то А-банк влупит комиссию?
Adast
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:20

Re: А-Банк

Adast,
1 Нет, информирование в основном в мобильном приложении.
2 Смотри тарифы карты для выплат
3 Да. P2P бесплатный, если толкать с самого приложения АБанк24.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:51

Re: А-Банк

Что-то я пропустил, акцию кэшбек по Зеленой продлили до какого? Подскажите.
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:53

  Adast написав:Я так понимаю что если тянуть через p2p чужой картой, то А-банк влупит комиссию?
Удобно тянуть СЭПом с нее, один раз ввели, создается шаблон платежа и потом через шаблон, клацнул ввел сумму и деньги полетели и это без комиссии
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:04

  cheburek3 написав:Что-то я пропустил, акцию кэшбек по Зеленой продлили до какого? Подскажите.

31 серпня 2021
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