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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 13:14
omb написав: Adast написав:
Я так понимаю что если тянуть через p2p чужой картой, то А-банк влупит комиссию?
Удобно тянуть СЭПом с нее, один раз ввели, создается шаблон платежа и потом через шаблон, клацнул ввел сумму и деньги полетели и это без комиссии
Ну тiльки мабуть все ж таки не "тягнути", а "штовхати"
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Сер 02 вер, 2020 13:21
omb написав:
9% альфа на пакете
Простите... а в каком пакете у аллы 9%?
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