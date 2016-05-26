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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1700170117021703

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
43
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:14

  omb написав:
  Adast написав:Я так понимаю что если тянуть через p2p чужой картой, то А-банк влупит комиссию?
Удобно тянуть СЭПом с нее, один раз ввели, создается шаблон платежа и потом через шаблон, клацнул ввел сумму и деньги полетели и это без комиссии

Ну тiльки мабуть все ж таки не "тягнути", а "штовхати"
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:21

  omb написав: 9% альфа на пакете

Простите... а в каком пакете у аллы 9%? :roll:
Карамболь
 
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