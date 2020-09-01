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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 19:43
novichok написав:
Нопомните, как сейчас пополняются вновь открытые вклады, на любую сумму или на первоначальную?!
максимальна сума поповнення в місяць (календарний) не може перевищувати стартової суми вкладу або суми вкладу на 1 число поточного місяця, але не більше ніж 100 тис. грн
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:43
Alien написав:Adast
вже забув коли вводив - ви "палець" активували?
Да я палец активировал.
omb написав:Adast
я по пин-коду захожу, в настройках укажите
С пин-кодом то же самое происходит.
andreyiskra написав:
Было такое достаточно долго. Потом само прошло.
Попробую подождать пару дней, потом в поддержку напишу)
По сравнению с Моно, приложение у них чуток сыровато
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:51
Adast написав: Alien написав:Adast
вже забув коли вводив - ви "палець" активували?
Да я палец активировал.
omb написав:Adast
я по пин-коду захожу, в настройках укажите
С пин-кодом то же самое происходит.
andreyiskra написав:
Было такое достаточно долго. Потом само прошло.
Попробую подождать пару дней, потом в поддержку напишу)
По сравнению с Моно, приложение у них чуток сыровато
А мож просто переустановить апликуху?
... делайте хоть что-нибудь!
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