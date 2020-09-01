RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1701170217031704

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
43
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:43

Re: А-Банк

  novichok написав:Нопомните, как сейчас пополняются вновь открытые вклады, на любую сумму или на первоначальную?!

максимальна сума поповнення в місяць (календарний) не може перевищувати стартової суми вкладу або суми вкладу на 1 число поточного місяця, але не більше ніж 100 тис. грн
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1416
З нами з: 31.07.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:43

  Alien написав:Adast вже забув коли вводив - ви "палець" активували?

Да я палец активировал.
  omb написав:Adast я по пин-коду захожу, в настройках укажите

С пин-кодом то же самое происходит.
  andreyiskra написав:Было такое достаточно долго. Потом само прошло.

Попробую подождать пару дней, потом в поддержку напишу)

По сравнению с Моно, приложение у них чуток сыровато :)
Adast
 
Повідомлень: 133
З нами з: 04.06.20
Подякував: 59 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:51

  Adast написав:
  Alien написав:Adast вже забув коли вводив - ви "палець" активували?

Да я палец активировал.
  omb написав:Adast я по пин-коду захожу, в настройках укажите

С пин-кодом то же самое происходит.
  andreyiskra написав:Было такое достаточно долго. Потом само прошло.

Попробую подождать пару дней, потом в поддержку напишу)

По сравнению с Моно, приложение у них чуток сыровато :)

А мож просто переустановить апликуху?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32258
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2563 раз.
Подякували: 3774 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1701170217031704
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alien, Google Feedfetcher, IBM, IDAN, kostya77, ramaz, Вкладчик1234 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 221, 222, 223
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2221 54524
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 вер, 2020 19:16
cohan
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4263, 4264, 4265
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42646 5167930
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 вер, 2020 18:56
unicdima
Альфа-Банк 1 ... 8902, 8903, 8904
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89035 10479443
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 вер, 2020 18:16
2XL

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20434)
02.09.2020 20:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.