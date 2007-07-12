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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 19:43
novichok написав:
Нопомните, как сейчас пополняются вновь открытые вклады, на любую сумму или на первоначальную?!
максимальна сума поповнення в місяць (календарний) не може перевищувати стартової суми вкладу або суми вкладу на 1 число поточного місяця, але не більше ніж 100 тис. грн
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:43
Alien написав:Adast
вже забув коли вводив - ви "палець" активували?
Да я палец активировал.
omb написав:Adast
я по пин-коду захожу, в настройках укажите
С пин-кодом то же самое происходит.
andreyiskra написав:
Было такое достаточно долго. Потом само прошло.
Попробую подождать пару дней, потом в поддержку напишу)
По сравнению с Моно, приложение у них чуток сыровато
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:51
Adast написав: Alien написав:Adast
вже забув коли вводив - ви "палець" активували?
Да я палец активировал.
omb написав:Adast
я по пин-коду захожу, в настройках укажите
С пин-кодом то же самое происходит.
andreyiskra написав:
Было такое достаточно долго. Потом само прошло.
Попробую подождать пару дней, потом в поддержку напишу)
По сравнению с Моно, приложение у них чуток сыровато
А мож просто переустановить апликуху?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 02 вер, 2020 20:31
По сравнению с Моно, приложение у них чуток сыровато
А мож просто переустановить апликуху?
Как по мне: просто карусель - не самое удачное решение
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Додано: Сер 02 вер, 2020 21:30
clientage написав:
А мож просто переустановить апликуху?
И после переустановки продолжает просить смску)
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Adast
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Додано: Сер 02 вер, 2020 22:20
У меня просило смс больше месяца. Особенно напрягало если надо было зайти в акк жены. Приходилось ей звонить, писать чтобы сказала пароль.
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andreyiskra
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Додано: Чет 03 вер, 2020 10:41
в банку появився новий депозит - на 15 міс під найвищу ставку, але є нюанс...
див мал http://prntscr.com/uap95h
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greenozon
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Додано: Чет 03 вер, 2020 10:50
greenozon интересно все-таки чем этот цирк с низкими % на гривну закончится
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omb
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Додано: Чет 03 вер, 2020 11:10
На второй день приложение, внезапно, перестало просить смс для входа.
Подозреваю что это переустановка и несколько включений/выключений входа по пальцу подействовали)
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Adast
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