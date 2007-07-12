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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1701170217031704

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
43
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:43

Re: А-Банк

  novichok написав:Нопомните, как сейчас пополняются вновь открытые вклады, на любую сумму или на первоначальную?!

максимальна сума поповнення в місяць (календарний) не може перевищувати стартової суми вкладу або суми вкладу на 1 число поточного місяця, але не більше ніж 100 тис. грн
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:43

  Alien написав:Adast вже забув коли вводив - ви "палець" активували?

Да я палец активировал.
  omb написав:Adast я по пин-коду захожу, в настройках укажите

С пин-кодом то же самое происходит.
  andreyiskra написав:Было такое достаточно долго. Потом само прошло.

Попробую подождать пару дней, потом в поддержку напишу)

По сравнению с Моно, приложение у них чуток сыровато :)
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:51

  Adast написав:
  Alien написав:Adast вже забув коли вводив - ви "палець" активували?

Да я палец активировал.
  omb написав:Adast я по пин-коду захожу, в настройках укажите

С пин-кодом то же самое происходит.
  andreyiskra написав:Было такое достаточно долго. Потом само прошло.

Попробую подождать пару дней, потом в поддержку напишу)

По сравнению с Моно, приложение у них чуток сыровато :)

А мож просто переустановить апликуху?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 20:31

По сравнению с Моно, приложение у них чуток сыровато :)

А мож просто переустановить апликуху?

Как по мне: просто карусель - не самое удачное решение
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:30

  clientage написав:А мож просто переустановить апликуху?

И после переустановки продолжает просить смску)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:20

Re: А-Банк

У меня просило смс больше месяца. Особенно напрягало если надо было зайти в акк жены. Приходилось ей звонить, писать чтобы сказала пароль.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:41

в банку появився новий депозит - на 15 міс під найвищу ставку, але є нюанс...

див мал http://prntscr.com/uap95h
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:50

greenozon интересно все-таки чем этот цирк с низкими % на гривну закончится
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  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:10

На второй день приложение, внезапно, перестало просить смс для входа.
Подозреваю что это переустановка и несколько включений/выключений входа по пальцу подействовали)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:43

  omb написав:greenozon интересно все-таки чем этот цирк с низкими % на гривну закончится

У гейропі радо несуть під від'ємну ставку, а ми ще жируємо.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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