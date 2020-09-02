RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1702170317041705

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
43
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:12

  klug написав:
  omb написав:greenozon интересно все-таки чем этот цирк с низкими % на гривну закончится

У гейропі радо несуть під від'ємну ставку, а ми ще жируємо.


вже гей-ропа і до нас добралась (див гілку УкрСибу і нововедення-коміс за валютні збереження в банку)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9458
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:30

  omb написав:greenozon интересно все-таки чем этот цирк с низкими % на гривну закончится

кратным ростом ставок или кратным девалом
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4403
З нами з: 06.04.16
Подякував: 921 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:14

Re: А-Банк

Колеги, уні А-банка відтепер можна без коміса поповнювати з Моно як штовхаучи, так і тягнучі ? Так ?
maxprofit
 
Повідомлень: 1000
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1124 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:21

maxprofit
А хіба Уні колись з комісією поповнювалась?!

з.і. кидав з Моні без комісії!
V2
4
 
Повідомлень: 6783
З нами з: 03.07.09
Подякував: 250 раз.
Подякували: 1146 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1702170317041705
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бекас, IDAN, Lost і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8903, 8904, 8905
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89049 10481911
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 вер, 2020 20:01
Hella
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4265, 4266, 4267
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42665 5170360
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 вер, 2020 20:00
Flamingo
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7241 1634452
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 вер, 2020 16:03
Kevin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17044)
03.09.2020 20:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.