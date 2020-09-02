вже гей-ропа і до нас добралась (див гілку УкрСибу і нововедення-коміс за валютні збереження в банку)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:12
вже гей-ропа і до нас добралась (див гілку УкрСибу і нововедення-коміс за валютні збереження в банку)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:30
кратным ростом ставок или кратным девалом
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 03 вер, 2020 20:14
Re: А-Банк
Колеги, уні А-банка відтепер можна без коміса поповнювати з Моно як штовхаучи, так і тягнучі ? Так ?
Додано: Чет 03 вер, 2020 20:21
maxprofit
А хіба Уні колись з комісією поповнювалась?!
з.і. кидав з Моні без комісії!
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