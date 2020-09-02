|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:12
klug написав: omb написав:greenozon
интересно все-таки чем этот цирк с низкими % на гривну закончится
У гейропі радо несуть під від'ємну ставку, а ми ще жируємо.
вже гей-ропа і до нас добралась (див гілку УкрСибу і нововедення-коміс за валютні збереження в банку)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 9458
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 643 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:30
omb написав:greenozon
интересно все-таки чем этот цирк с низкими % на гривну закончится
кратным ростом ставок или кратным девалом
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 4403
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 921 раз.
- Подякували: 1252 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 вер, 2020 20:14
Колеги, уні А-банка відтепер можна без коміса поповнювати з Моно як штовхаучи, так і тягнучі ? Так ?
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 1000
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 1126 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 вер, 2020 20:21
maxprofit
А хіба Уні колись з комісією поповнювалась?!
з.і. кидав з Моні без комісії!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6783
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 250 раз.
- Подякували: 1147 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:06
maxprofit и раньше пополнение сторонним сервисом р2р было без комисса, я толкал и моней и форвардом
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1988
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, chieff
, IDAN
, maxprofit
, novichok
, ramaz
, vpchelko
, wolt450
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18534
|2603327
|
|
|89051
|10482191
|
|
|7242
|1634533
|
|