Додано: П'ят 04 вер, 2020 00:03

Adast написав: Если я хочу завести карту А-банк ради кэшбека, есть ли какие-то нюансы по сравнению с Моно? Если я хочу завести карту А-банк ради кэшбека, есть ли какие-то нюансы по сравнению с Моно?

Уже давно они практически близнецы-братья, причем в последнее время А-Банк получше моно. Хорошо хоть категории кешбека предлагают не синхронно...Из нюансов - категория такси, Убер выставляет оплату в $$, в результате у А-Банка включается DCC и реально списанная сумма может отличаться от того, что вы видите в приложении убера на пару процентов в обе стороны, Моно - умеет детектить счета конкретно от убера и списывать точную сумму в гривнах. Покупка UberCash со скидкой в 20% от убера (дополнительно к 8-16% КБ от банка) работает только для карт VISA, у А-Банка оформить именно визу весьма проблематично.По категории "Кафэ и Рестораны" А-банк ведет себя куда более честно, Моно месяца 2 назад ввел категорию "Фаст-Фуд" и вертит ими как ему заблогорассудится, естественно в свою пользу, например у меня "Пузата хата" и уличные кофейни "Арома кава" попадали в "рестораны", а рестораны типа Космополита и Брюгге в "фастфуд"%% на остаток по карте А-Банк начисляет на сумму округленную до 100 и делает это раз в сутки примерно между 20:00 и 20:30, поэтому выводить кешбек на карту имеет смысл до этого времени и так чтобы с учетом КВ остаток "перевалил" за очередную сотню.