вже гей-ропа і до нас добралась (див гілку УкрСибу і нововедення-коміс за валютні збереження в банку)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:12
вже гей-ропа і до нас добралась (див гілку УкрСибу і нововедення-коміс за валютні збереження в банку)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:30
кратным ростом ставок или кратным девалом
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 03 вер, 2020 20:14
Re: А-Банк
Колеги, уні А-банка відтепер можна без коміса поповнювати з Моно як штовхаучи, так і тягнучі ? Так ?
Додано: Чет 03 вер, 2020 20:21
maxprofit
А хіба Уні колись з комісією поповнювалась?!
з.і. кидав з Моні без комісії!
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:06
maxprofit и раньше пополнение сторонним сервисом р2р было без комисса, я толкал и моней и форвардом
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 04 вер, 2020 00:03
RE: А-Банк
Уже давно они практически близнецы-братья, причем в последнее время А-Банк получше моно. Хорошо хоть категории кешбека предлагают не синхронно...
Из нюансов - категория такси, Убер выставляет оплату в $$, в результате у А-Банка включается DCC и реально списанная сумма может отличаться от того, что вы видите в приложении убера на пару процентов в обе стороны, Моно - умеет детектить счета конкретно от убера и списывать точную сумму в гривнах. Покупка UberCash со скидкой в 20% от убера (дополнительно к 8-16% КБ от банка) работает только для карт VISA, у А-Банка оформить именно визу весьма проблематично.
По категории "Кафэ и Рестораны" А-банк ведет себя куда более честно, Моно месяца 2 назад ввел категорию "Фаст-Фуд" и вертит ими как ему заблогорассудится, естественно в свою пользу, например у меня "Пузата хата" и уличные кофейни "Арома кава" попадали в "рестораны", а рестораны типа Космополита и Брюгге в "фастфуд" .
%% на остаток по карте А-Банк начисляет на сумму округленную до 100 и делает это раз в сутки примерно между 20:00 и 20:30, поэтому выводить кешбек на карту имеет смысл до этого времени и так чтобы с учетом КВ остаток "перевалил" за очередную сотню.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:37
Re: А-Банк
Моно умеет брать на себя расходы на двойную конвертацию при оплате на сумму до 80 евро. Так он работает не только с убером.
|