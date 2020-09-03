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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
43
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:12

  klug написав:
  omb написав:greenozon интересно все-таки чем этот цирк с низкими % на гривну закончится

У гейропі радо несуть під від'ємну ставку, а ми ще жируємо.


вже гей-ропа і до нас добралась (див гілку УкрСибу і нововедення-коміс за валютні збереження в банку)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:30

  omb написав:greenozon интересно все-таки чем этот цирк с низкими % на гривну закончится

кратным ростом ставок или кратным девалом
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:14

Re: А-Банк

Колеги, уні А-банка відтепер можна без коміса поповнювати з Моно як штовхаучи, так і тягнучі ? Так ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:21

maxprofit
А хіба Уні колись з комісією поповнювалась?!

з.і. кидав з Моні без комісії!
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:06

maxprofit и раньше пополнение сторонним сервисом р2р было без комисса, я толкал и моней и форвардом
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 00:03

RE: А-Банк

  Adast написав:Если я хочу завести карту А-банк ради кэшбека, есть ли какие-то нюансы по сравнению с Моно?


Уже давно они практически близнецы-братья, причем в последнее время А-Банк получше моно. Хорошо хоть категории кешбека предлагают не синхронно...
Из нюансов - категория такси, Убер выставляет оплату в $$, в результате у А-Банка включается DCC и реально списанная сумма может отличаться от того, что вы видите в приложении убера на пару процентов в обе стороны, Моно - умеет детектить счета конкретно от убера и списывать точную сумму в гривнах. Покупка UberCash со скидкой в 20% от убера (дополнительно к 8-16% КБ от банка) работает только для карт VISA, у А-Банка оформить именно визу весьма проблематично.
По категории "Кафэ и Рестораны" А-банк ведет себя куда более честно, Моно месяца 2 назад ввел категорию "Фаст-Фуд" и вертит ими как ему заблогорассудится, естественно в свою пользу, например у меня "Пузата хата" и уличные кофейни "Арома кава" попадали в "рестораны", а рестораны типа Космополита и Брюгге в "фастфуд" :x .
%% на остаток по карте А-Банк начисляет на сумму округленную до 100 и делает это раз в сутки примерно между 20:00 и 20:30, поэтому выводить кешбек на карту имеет смысл до этого времени и так чтобы с учетом КВ остаток "перевалил" за очередную сотню.
candle645
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:37

Re: А-Банк

  candle645 написав:Моно - умеет детектить счета конкретно от убера

Моно умеет брать на себя расходы на двойную конвертацию при оплате на сумму до 80 евро. Так он работает не только с убером.
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ingtrans
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