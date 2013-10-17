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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 вер, 2020 19:24
greenozon написав:
По сути, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск офшорных компаний братьев Суркисов к государственному Приватбанку об обслуживании депозитов, конвертированных в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.
Как эта ситуация с Суркисами может сказаться на А-банке? Выстоит банк или братья под нож пустят?!
Боюсь за свои кровные...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Суб 05 вер, 2020 19:34
asti написав: greenozon написав:
По сути, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск офшорных компаний братьев Суркисов к государственному Приватбанку об обслуживании депозитов, конвертированных в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.
Как эта ситуация с Суркисами может сказаться на А-банке? Выстоит банк или братья под нож пустят?!
Боюсь за свои кровные...
Невідомо які схеми в головах Братків мутяться...тому більше Фонду тут не рекомендується як і в любій банці за рідким виключенням.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 05 вер, 2020 19:37
asti сейчас же банк работает без этих денег, то какие проблемы?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Суб 05 вер, 2020 20:13
Квесторе_поверніться написав:
Невідомо які схеми в головах Братків мутяться...тому більше Фонду тут не
Братки, фонд?
Пока там командует Кандауров можно спать спокойно.
Вспомни братина Дельту, ушла ОП и все рухнуло. До ее ухода можно было спокойно вытягивать и все было чётко.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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