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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1703170417051706

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 19:24

  greenozon написав:По сути, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск офшорных компаний братьев Суркисов к государственному Приватбанку об обслуживании депозитов, конвертированных в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.
Как эта ситуация с Суркисами может сказаться на А-банке? Выстоит банк или братья под нож пустят?!
Боюсь за свои кровные...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 19:34

  asti написав:
  greenozon написав:По сути, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск офшорных компаний братьев Суркисов к государственному Приватбанку об обслуживании депозитов, конвертированных в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.
Как эта ситуация с Суркисами может сказаться на А-банке? Выстоит банк или братья под нож пустят?!
Боюсь за свои кровные...

Невідомо які схеми в головах Братків мутяться...тому більше Фонду тут не рекомендується як і в любій банці за рідким виключенням.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 19:37

asti сейчас же банк работает без этих денег, то какие проблемы?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 20:13

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Невідомо які схеми в головах Братків мутяться...тому більше Фонду тут не

Братки, фонд?
Пока там командует Кандауров можно спать спокойно.
Вспомни братина Дельту, ушла ОП и все рухнуло. До ее ухода можно было спокойно вытягивать и все было чётко.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 03:15

  asti написав:
  greenozon написав:По сути, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск офшорных компаний братьев Суркисов к государственному Приватбанку об обслуживании депозитов, конвертированных в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.
Как эта ситуация с Суркисами может сказаться на А-банке? Выстоит банк или братья под нож пустят?!
Боюсь за свои кровные...

Що на Вашу думку заважало їм "пустити під ніж" банку до bail-in у Прихваті? Чим більше грошей у власників, тим гірше має бути бізнесу? Де логіка?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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