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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1704170517061707

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 10:07

  Квесторе_поверніться написав:Фінмон банки кошти при поступленні на депозит промоніторив...

Вот, то есть банку ты закопал и всё, в любой момент можно достать, а тут, можно лишиться всей суммы если вовремя документы не предоставишь?)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 10:14

  Adast написав:
  Квесторе_поверніться написав:Фінмон банки кошти при поступленні на депозит промоніторив...

Вот, то есть банку ты закопал и всё, в любой момент можно достать, а тут, можно лишиться всей суммы если вовремя документы не предоставишь?)


бо треба СЕП-ити чи пі-ту-пі-шити а не брудні смердючі папірці нести в касу!
по статистиці на грошай найбільше мікроміб і інших корова вірусів
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 10:16

Adast не болтайте ерундой. Финмон не может конфисковать ваши гроши. В крайнем случае расторгаете деловые отношения и забираете свои деньги.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 10:16

  Adast написав:
  Квесторе_поверніться написав:Фінмон банки кошти при поступленні на депозит промоніторив...

Вот, то есть банку ты закопал и всё, в любой момент можно достать, а тут, можно лишиться всей суммы если вовремя документы не предоставишь?)

Эт суд решает, а не банка
Банка может разве шо ток донести куда следует
А один из способов отмывки -- эт пройти через ВА. Он Аркада недавно прачечной подвизалась :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 10:26

  Adast написав:
  Квесторе_поверніться написав:Фінмон банки кошти при поступленні на депозит промоніторив...

Вот, то есть банку ты закопал и всё, в любой момент можно достать, а тут, можно лишиться всей суммы если вовремя документы не предоставишь?)

А приклад можете навести де банка так пограбувала імярека?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:20

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:А приклад можете навести де банка так пограбувала імярека?


ДЕЛЬТА , е персона - подловили на перекидке и не могут деньги до сих пор найти. Судятся, за то , чтобы попасть хоть в какую-то очередь. Программа минимум - 7 , максимум - запихнуть в 4-ю. Зараз грабують изыскано - разводят на комиссы.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:27

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:А приклад можете навести де банка так пограбувала імярека?


ДЕЛЬТА , е персона - подловили на перекидке и не могут деньги до сих пор найти. Судятся, за то , чтобы попасть хоть в какую-то очередь. Программа минимум - 7 , максимум - запихнуть в 4-ю. Зараз грабують изыскано - разводят на комиссы.

ПРиклад того шо грошенята лежать на рахунку...імярек забирає їх....банка вимагає цидулу про походження коштів....імярек цидули не хоче чи не може надати...банка грошенята блокує і не віддає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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