Вот, то есть банку ты закопал и всё, в любой момент можно достать, а тут, можно лишиться всей суммы если вовремя документы не предоставишь?)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 вер, 2020 10:07
Додано: Нед 06 вер, 2020 10:14
бо треба СЕП-ити чи пі-ту-пі-шити а не брудні смердючі папірці нести в касу!
по статистиці на грошай найбільше мікроміб і інших корова вірусів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 06 вер, 2020 10:16
Adast не болтайте ерундой. Финмон не может конфисковать ваши гроши. В крайнем случае расторгаете деловые отношения и забираете свои деньги.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Нед 06 вер, 2020 10:16
Эт суд решает, а не банка
Банка может разве шо ток донести куда следует
А один из способов отмывки -- эт пройти через ВА. Он Аркада недавно прачечной подвизалась
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 06 вер, 2020 10:26
А приклад можете навести де банка так пограбувала імярека?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 06 вер, 2020 11:20
Re: А-Банк
ДЕЛЬТА , е персона - подловили на перекидке и не могут деньги до сих пор найти. Судятся, за то , чтобы попасть хоть в какую-то очередь. Программа минимум - 7 , максимум - запихнуть в 4-ю. Зараз грабують изыскано - разводят на комиссы.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Нед 06 вер, 2020 11:27
ПРиклад того шо грошенята лежать на рахунку...імярек забирає їх....банка вимагає цидулу про походження коштів....імярек цидули не хоче чи не може надати...банка грошенята блокує і не віддає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 06 вер, 2020 11:41
Re: А-Банк
Дайте вводную как они туда попали , за сколько раз , со скольких ИНН и какими перебежками..... Эта задача покруче траектории ракеты.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Нед 06 вер, 2020 11:53
Кошти готівкою траншами менше 150000 поповнювали депозит особисто імяреком через касу.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 06 вер, 2020 11:58
А за що тут по вашому фiнмон може домахатись. Iмхо для блоку має бути хоч якась ознака, цiкава для монiторингу
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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