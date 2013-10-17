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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 вер, 2020 12:14
omb написав:asti
сейчас же банк работает без этих денег, то какие проблемы?
Да я понимаю, что работает но как-то боязно... Вдруг решат "назло врагам" условно хакнуть банк перед выборами//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Нед 06 вер, 2020 12:19
klug написав: asti написав: greenozon написав:
По сути, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск офшорных компаний братьев Суркисов к государственному Приватбанку об обслуживании депозитов, конвертированных в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.
Как эта ситуация с Суркисами может сказаться на А-банке? Выстоит банк или братья под нож пустят?!
Боюсь за свои кровные...
Що на Вашу думку заважало їм "пустити під ніж" банку до bail-in у Прихваті? Чим більше грошей у власників, тим гірше має бути бізнесу? Де логіка?
Не знаю що там було до bail-in, але після беіл іну у січні 17-го банк масово не повертав валютні депозити або пропонував отримати гривнею по дуже несолодкому курсу! Перегляньте форум//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Нед 06 вер, 2020 12:33
Alien написав:
А за що тут по вашому фiнмон може домахатись. Iмхо для блоку має бути хоч якась ознака, цiкава для монiторингу
імхо - сума, за певний період часу
+ дробілка (а-ля тупий обхід порогу)
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greenozon
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Додано: Нед 06 вер, 2020 12:38
greenozon написав: Alien написав:
А за що тут по вашому фiнмон може домахатись. Iмхо для блоку має бути хоч якась ознака, цiкава для монiторингу
імхо - сума, за певний період часу
+ дробілка (а-ля тупий обхід порогу)
Дробiлка це якщо пiдряд по 149к вносити. Особливо якщо протягом одного дня. А так зараз просто 150 грн. навiть двiчi на мiсяць це нi про що. Ну i правило не запливати за буйки якби унеможливлює частi суттєвi поповнення вкладу в одному банку коли там вже є хоча б 150к
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Нед 06 вер, 2020 12:48
Tegularius написав: klug написав: omb написав:greenozon
интересно все-таки чем этот цирк с низкими % на гривну закончится
У гейропі радо несуть під від'ємну ставку, а ми ще жируємо.
Какой смысл нести под від'ємну ставку, если можно закопать в огороде под нулевую?
У гейропі дорогі городи.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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