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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1705170617071708

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 12:14

  omb написав:asti сейчас же банк работает без этих денег, то какие проблемы?
Да я понимаю, что работает но как-то боязно... Вдруг решат "назло врагам" условно хакнуть банк перед выборами//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 12:19

  klug написав:
  asti написав:
  greenozon написав:По сути, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск офшорных компаний братьев Суркисов к государственному Приватбанку об обслуживании депозитов, конвертированных в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.
Как эта ситуация с Суркисами может сказаться на А-банке? Выстоит банк или братья под нож пустят?!
Боюсь за свои кровные...
Що на Вашу думку заважало їм "пустити під ніж" банку до bail-in у Прихваті? Чим більше грошей у власників, тим гірше має бути бізнесу? Де логіка?
Не знаю що там було до bail-in, але після беіл іну у січні 17-го банк масово не повертав валютні депозити або пропонував отримати гривнею по дуже несолодкому курсу! Перегляньте форум//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 12:33

  Alien написав:А за що тут по вашому фiнмон може домахатись. Iмхо для блоку має бути хоч якась ознака, цiкава для монiторингу


імхо - сума, за певний період часу
+ дробілка (а-ля тупий обхід порогу)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 12:38

  greenozon написав:
  Alien написав:А за що тут по вашому фiнмон може домахатись. Iмхо для блоку має бути хоч якась ознака, цiкава для монiторингу


імхо - сума, за певний період часу
+ дробілка (а-ля тупий обхід порогу)

Дробiлка це якщо пiдряд по 149к вносити. Особливо якщо протягом одного дня. А так зараз просто 150 грн. навiть двiчi на мiсяць це нi про що. Ну i правило не запливати за буйки якби унеможливлює частi суттєвi поповнення вкладу в одному банку коли там вже є хоча б 150к
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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  Tegularius написав:
  klug написав:
  omb написав:greenozon интересно все-таки чем этот цирк с низкими % на гривну закончится

У гейропі радо несуть під від'ємну ставку, а ми ще жируємо.

Какой смысл нести под від'ємну ставку, если можно закопать в огороде под нулевую?

У гейропі дорогі городи.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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