greenozon написав:По сути, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск офшорных компаний братьев Суркисов к государственному Приватбанку об обслуживании депозитов, конвертированных в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.
Как эта ситуация с Суркисами может сказаться на А-банке? Выстоит банк или братья под нож пустят?! Боюсь за свои кровные...
Що на Вашу думку заважало їм "пустити під ніж" банку до bail-in у Прихваті? Чим більше грошей у власників, тим гірше має бути бізнесу? Де логіка?
Не знаю що там було до bail-in, але після беіл іну у січні 17-го банк масово не повертав валютні депозити або пропонував отримати гривнею по дуже несолодкому курсу! Перегляньте форум//)
Alien написав:А за що тут по вашому фiнмон може домахатись. Iмхо для блоку має бути хоч якась ознака, цiкава для монiторингу
імхо - сума, за певний період часу + дробілка (а-ля тупий обхід порогу)
Дробiлка це якщо пiдряд по 149к вносити. Особливо якщо протягом одного дня. А так зараз просто 150 грн. навiть двiчi на мiсяць це нi про що. Ну i правило не запливати за буйки якби унеможливлює частi суттєвi поповнення вкладу в одному банку коли там вже є хоча б 150к
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Перестал приходит 3Д в вайбер - горячка с трудом приняла заявку - пытались проблему на мою сторону перевести, то интернет у меня плохой, то может не тот номер телефона в вайбере... После отключения инета на телефоне и выгрузки вайбера на компе - 3Д пришел в виде смс, но с задержкой в пару минут.