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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 13:55
Если тащить внешним сервисом - с комиссией, кто проверял?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 09 вер, 2020 14:01
Вкладчик1234 не проверял, но думаю с комиссией
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Сер 09 вер, 2020 15:36
Вкладчик1234 написав:
Если тащить внешним сервисом - с комиссией, кто проверял?
если с уни, то да, если с кдв то по идее не должно.
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ol_zy
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omb
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