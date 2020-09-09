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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1706170717081709

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:55

Если тащить внешним сервисом - с комиссией, кто проверял?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:01

Вкладчик1234 не проверял, но думаю с комиссией
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:36

  Вкладчик1234 написав:Если тащить внешним сервисом - с комиссией, кто проверял?

если с уни, то да, если с кдв то по идее не должно.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:18

  ol_zy написав:
  Вкладчик1234 написав:Если тащить внешним сервисом - с комиссией, кто проверял?

если с уни, то да, если с кдв то по идее не должно.

С КДВ без, с Уни с комис.
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карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:30

Re: А-Банк

  velvet написав:с Уни с комис.

Внутрішнім сервісом братків свої з Уні виходять без комісії?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:42

  Квесторе_поверніться написав:
  velvet написав:с Уни с комис.

Внутрішнім сервісом братків свої з Уні виходять без комісії?

без,
свои с любой карты
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:51

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  velvet написав:с Уни с комис.

Внутрішнім сервісом братків свої з Уні виходять без комісії?

без,
свои с любой карты

Дякую за інфо.
То Братки тепер кращі на вихід за Ахметбая?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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