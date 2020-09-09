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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 13:55
Если тащить внешним сервисом - с комиссией, кто проверял?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 09 вер, 2020 14:01
Вкладчик1234 не проверял, но думаю с комиссией
Кешбечные карты!
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Додано: Сер 09 вер, 2020 15:36
Вкладчик1234 написав:
Если тащить внешним сервисом - с комиссией, кто проверял?
если с уни, то да, если с кдв то по идее не должно.
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ol_zy
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Додано: Сер 09 вер, 2020 18:18
ol_zy написав: Вкладчик1234 написав:
Если тащить внешним сервисом - с комиссией, кто проверял?
если с уни, то да, если с кдв то по идее не должно.
С КДВ без, с Уни с комис.
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velvet
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Додано: Сер 09 вер, 2020 18:30
velvet написав:
с Уни с комис.
Внутрішнім сервісом братків свої з Уні виходять без комісії?
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 09 вер, 2020 18:42
Квесторе_поверніться написав: velvet написав:
с Уни с комис.
Внутрішнім сервісом братків свої з Уні виходять без комісії?
без,
свои с любой карты
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 09 вер, 2020 18:51
clientage написав: Квесторе_поверніться написав: velvet написав:
с Уни с комис.
Внутрішнім сервісом братків свої з Уні виходять без комісії?
без,
свои с любой карты
Дякую за інфо.
То Братки тепер кращі на вихід за Ахметбая?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
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