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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1707170817091710

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 23:13

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Дякую за інфо.
То Братки тепер кращі на вихід за Ахметбая?

Я думаю у них не финмон будет возбуждаться после 50К, а просто отрубаться фича, теряться гроши, и нуна будет писать заяву на ускорение заявы по поиску оных неделями :mrgreen:

у меня два раза возбудились после 50 и 90К, после скриншота, что лимит более 90К успокоились - ниче пока не пропадало и не терялось.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:39

Фурса котить бочку на Братків
https://finance.liga.net/bank/novosti/surkisy-podali-v-sud-na-investbankira-fursu-iz-za-ego-kommentariev-po-rassledovaniyu-kroll
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Квесторе_поверніться
 
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