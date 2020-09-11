у меня два раза возбудились после 50 и 90К, после скриншота, что лимит более 90К успокоились - ниче пока не пропадало и не терялось.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 23:13
у меня два раза возбудились после 50 и 90К, после скриншота, что лимит более 90К успокоились - ниче пока не пропадало и не терялось.
Додано: Суб 12 вер, 2020 17:39
Фурса котить бочку на Братків
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