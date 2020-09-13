у меня два раза возбудились после 50 и 90К, после скриншота, что лимит более 90К успокоились - ниче пока не пропадало и не терялось.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 23:13
у меня два раза возбудились после 50 и 90К, после скриншота, что лимит более 90К успокоились - ниче пока не пропадало и не терялось.
Додано: Суб 12 вер, 2020 17:39
Фурса котить бочку на Братків
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 14 вер, 2020 12:20
Re: А-Банк
Не можу знайти ні в додатку, ні в вебі як змінити фінансовий номер. Чи віддалено це зробити неможливо? оО
Додано: Пон 14 вер, 2020 22:38
andresBeck почему нельзя?! Всё можно - просто позвоните на горячку 7776 и озвучьте ваше желание - вам помогут. Приготовьте паспорт и приготовьтесь к фотосессии и будет вам счастье
Додано: Пон 14 вер, 2020 22:47
Кассандра ничего себе процедура)
Кешбечные карты!
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