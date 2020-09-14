|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 23:13
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Дякую за інфо.
То Братки тепер кращі на вихід за Ахметбая?
Я думаю у них не финмон будет возбуждаться после 50К, а просто отрубаться фича, теряться гроши, и нуна будет писать заяву на ускорение заявы по поиску оных неделями
у меня два раза возбудились после 50 и 90К, после скриншота, что лимит более 90К успокоились - ниче пока не пропадало и не терялось.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6177
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 384 раз.
- Подякували: 629 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 вер, 2020 17:39
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34416
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1726 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:20
Не можу знайти ні в додатку, ні в вебі як змінити фінансовий номер. Чи віддалено це зробити неможливо? оО
-
andresBeck
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 23.12.16
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 вер, 2020 22:38
andresBeck
почему нельзя?! Всё можно - просто позвоните на горячку 7776 и озвучьте ваше желание - вам помогут. Приготовьте паспорт и приготовьтесь к фотосессии и будет вам счастье
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1111
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 вер, 2020 22:47
Кассандра ничего себе процедура)
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2083
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 вер, 2020 12:14
omb
согласна, но если не хочется идти в отделение - то, спасибо - хоть такая процедура есть
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1111
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 15 вер, 2020 12:16
актуализацию клиента тоже так делают
а все высокотехнологичные пригашают в отд.
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2726
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 вер, 2020 12:19
v57 написав:
а все высокотехнологичные пригашают в отд.
В ПБ актуализировал без посещения отделения, а в остальных пока не предлагали актуализировать данные.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1476
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 вер, 2020 12:19
v57 написав:
актуализацию клиента тоже так делают
а все высокотехнологичные пригашают в отд.
А клієнтом яких банків можна стати дистанційно...без тушки в відділенні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34416
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1726 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 вер, 2020 12:32
Квесторе_поверніться
Идея, Универсал, Акцент
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1378
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 261 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kalgan
, Кочевник
і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|89371
|10519437
|
|
|42902
|5200918
|
Вів 15 вер, 2020 12:41
omb
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18605
|2610204
|
Вів 15 вер, 2020 11:54
Alien
|