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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1708170917101711>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 23:13

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Дякую за інфо.
То Братки тепер кращі на вихід за Ахметбая?

Я думаю у них не финмон будет возбуждаться после 50К, а просто отрубаться фича, теряться гроши, и нуна будет писать заяву на ускорение заявы по поиску оных неделями :mrgreen:

у меня два раза возбудились после 50 и 90К, после скриншота, что лимит более 90К успокоились - ниче пока не пропадало и не терялось.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:39

Фурса котить бочку на Братків
https://finance.liga.net/bank/novosti/surkisy-podali-v-sud-na-investbankira-fursu-iz-za-ego-kommentariev-po-rassledovaniyu-kroll
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:20

Re: А-Банк

Не можу знайти ні в додатку, ні в вебі як змінити фінансовий номер. Чи віддалено це зробити неможливо? оО
andresBeck
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:38

andresBeck почему нельзя?! Всё можно - просто позвоните на горячку 7776 и озвучьте ваше желание - вам помогут. Приготовьте паспорт и приготовьтесь к фотосессии и будет вам счастье :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:47

Кассандра ничего себе процедура)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:14

omb согласна, но если не хочется идти в отделение - то, спасибо - хоть такая процедура есть :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:16

актуализацию клиента тоже так делают
а все высокотехнологичные пригашают в отд.
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:19

Re: А-Банк

  v57 написав:а все высокотехнологичные пригашают в отд.

В ПБ актуализировал без посещения отделения, а в остальных пока не предлагали актуализировать данные.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:19

  v57 написав:актуализацию клиента тоже так делают
а все высокотехнологичные пригашают в отд.

А клієнтом яких банків можна стати дистанційно...без тушки в відділенні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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