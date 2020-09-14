RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1708170917101711

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:34

Re: А-Банк

+Sportbank (ОКСИ)
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1476
З нами з: 31.07.19
Подякував: 24 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1708170917101711
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Kalgan, Кочевник і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8936, 8937, 8938
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89371 10519437
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 12:44
stryzhko
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4289, 4290, 4291
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42902 5200919
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 12:41
omb
Идея Банк 1 ... 1859, 1860, 1861
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18605 2610204
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 11:54
Alien

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (138)
15.09.2020 12:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.