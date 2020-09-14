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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 12:34
Re: А-Банк
+Sportbank (ОКСИ)
Додано: Вів 15 вер, 2020 16:00
Валя актуалізувала трьома сторінками інфи в додатку і смскою. Я аж вражений, як від цієї старої карги так легко відбився.
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