RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1708170917101711

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:34

Re: А-Банк

+Sportbank (ОКСИ)
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1478
З нами з: 31.07.19
Подякував: 24 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:00

  ingtrans написав:
  v57 написав:а все высокотехнологичные пригашают в отд.

В ПБ актуализировал без посещения отделения, а в остальных пока не предлагали актуализировать данные.

Валя актуалізувала трьома сторінками інфи в додатку і смскою. Я аж вражений, як від цієї старої карги так легко відбився.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
Ромасик
 
Повідомлень: 1205
З нами з: 30.03.15
Подякував: 153 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 17:17

Ромасик что Валя, Аваль чтоли?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2089
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:02

omb - своя людина :)
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
Ромасик
 
Повідомлень: 1205
З нами з: 30.03.15
Подякував: 153 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1708170917101711
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, IDAN, klug, ramaz, Valeriy237, valya і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8937, 8938, 8939
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89382 10520515
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 18:18
Son of Sun
Идея Банк 1 ... 1860, 1861, 1862
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18612 2610612
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 17:53
Фантом
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4290, 4291, 4292
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42911 5201878
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 17:45
Alien

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.