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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 12:34
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ingtrans
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Додано: Вів 15 вер, 2020 16:00
ingtrans написав: v57 написав:
а все высокотехнологичные пригашают в отд.
В ПБ актуализировал без посещения отделения, а в остальных пока не предлагали актуализировать данные.
Валя актуалізувала трьома сторінками інфи в додатку і смскою. Я аж вражений, як від цієї старої карги так легко відбився.
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Ромасик
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Додано: Вів 15 вер, 2020 17:17
Ромасик что Валя, Аваль чтоли?
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omb
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Додано: Вів 15 вер, 2020 18:02
omb
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Ромасик
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Додано: Сер 16 вер, 2020 16:33
Пишут, что в октябре будет больше категорий для выбора по кэшбеку
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Vorlon
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Додано: Сер 16 вер, 2020 16:38
Vorlon написав:
Пишут, что в октябре будет больше категорий для выбора по кэшбеку
Я пока у Шапита и Мони ничо не выбирал
Цыпочки хватает на разносолы, Виики на коммуналку, а Алки на крупняк
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:35
Vorlon написав:
Пишут, что в октябре будет больше категорий для выбора по кэшбеку
тоже в фб обратил внимание, интересно во что выльется
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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