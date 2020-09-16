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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:24
V2 написав: Вкладчик1234 написав:
Пролистал ленту группы аваля в лицо-книге - и не нашёл там подобной инфо
Думаєте, на фейсі Аваля будуть писати про А-банк?
Точно. Перепутал
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 17 вер, 2020 11:28
omb написав:
Вот комент к новости от представителя банка - в октябре будет больше категорий для выбора, но коммуналку и мобильный добавить не сможем.
Главное чтоб не раздробили существующие категории (подобно альфе).
А то могут сделать отдельно "красоту", отдельно "здоровье", отдельно "фастфуд", отдельно "рестораны" и т.д.
В итоге категорий вроде больше, но попасть в них сложнее
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Чет 17 вер, 2020 11:37
а это по всем отделениям снимают банкоматы и терминалы Привата ?
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Клаус
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Додано: Чет 17 вер, 2020 11:48
Вкладчик1234 написав:
В итоге категорий вроде больше, но попасть в них сложнее
Ну посмотрим, банку все равно надо что-то решать с выгодными предложениями, чтобы людей удержать и привлекать
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Додано: Чет 17 вер, 2020 11:57
Клаус написав:
а это по всем отделениям снимают ...терминалы Привата ?
На терминалы iBox не меняют?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Чет 17 вер, 2020 12:15
MASolomko написав: Клаус написав:
а это по всем отделениям снимают ...терминалы Привата ?
На терминалы iBox не меняют?
да, бело-розовые... но банкоматы не ставят - приглашают в кассу
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Клаус
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Чет 17 вер, 2020 10:02
Клаус
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