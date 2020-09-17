RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1710171117121713>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:24

  V2 написав:
  Вкладчик1234 написав:Пролистал ленту группы аваля в лицо-книге - и не нашёл там подобной инфо


Думаєте, на фейсі Аваля будуть писати про А-банк? ;)

Точно. Перепутал :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12606
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7142 раз.
Подякували: 3330 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:28

  omb написав:Вот комент к новости от представителя банка - в октябре будет больше категорий для выбора, но коммуналку и мобильный добавить не сможем.

Главное чтоб не раздробили существующие категории (подобно альфе).
А то могут сделать отдельно "красоту", отдельно "здоровье", отдельно "фастфуд", отдельно "рестораны" и т.д.

В итоге категорий вроде больше, но попасть в них сложнее
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12606
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7142 раз.
Подякували: 3330 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:37

а это по всем отделениям снимают банкоматы и терминалы Привата ?
Клаус
 
Повідомлень: 985
З нами з: 04.10.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:48

  Вкладчик1234 написав:В итоге категорий вроде больше, но попасть в них сложнее
Ну посмотрим, банку все равно надо что-то решать с выгодными предложениями, чтобы людей удержать и привлекать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2120
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:57

Re: А-Банк

  Клаус написав:а это по всем отделениям снимают ...терминалы Привата ?
На терминалы iBox не меняют?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2368
З нами з: 08.03.18
Подякував: 212 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:15

  MASolomko написав:
  Клаус написав:а это по всем отделениям снимают ...терминалы Привата ?
На терминалы iBox не меняют?

да, бело-розовые... но банкоматы не ставят - приглашают в кассу
Клаус
 
Повідомлень: 985
З нами з: 04.10.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:25

  omb написав:Вкладчик1234 Вот комент к новости от представителя банка - в октябре будет больше категорий для выбора, но коммуналку и мобильный добавить не сможем.

Готовий задовольнитися кишмишем на оплату податків. Відсотків 10% цілком влаштує.
  Клаус написав:а это по всем отделениям снимают банкоматы и терминалы Привата ?

Цікаво, чия це ініціатива - самої А-Банки, чи Прихват образився на Суркісів і так їм дошкуляє?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4798
З нами з: 18.08.14
Подякував: 206 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:03

Пройшла любов, зів'яли помідори... :)

ПБ після копен дупена Бєні дружить із АБ по інерції (доки договір діє)
а чим далі тим більше будуть розходитись їх кораблі у бурхливому морі БСУ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9585
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 07:56

ОПОВЕЩЕНИЯ О ТРАТАХ ПО КАРТЕ

после 1000 -смс
а до- должны приходить пуш(подк.гуглпэй) , вайбер ?
видно только в приложении :(
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2615
З нами з: 28.02.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:47

До 21.09.2020 включно - всі товари в мережі магазинів "Фокстрот" за сервісом "Плати частинами" від А-Банку на 10 платежів!
Vorlon
 
Повідомлень: 9077
З нами з: 14.06.13
Подякував: 442 раз.
Подякували: 964 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1710171117121713>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, miltador і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8951, 8952, 8953
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89529 10533336
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 вер, 2020 12:45
mephala
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4296, 4297, 4298
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42978 5209868
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 вер, 2020 10:59
omb
Идея Банк 1 ... 1860, 1861, 1862
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18617 2612111
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 вер, 2020 09:33
miltador

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.